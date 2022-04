„Mit Klimawandel, Corona und Krieg kommen Themen auf junge Theaterautor*innen zu, die kein Mensch so ohne weiteres bewältigen kann“, sagt der Theaterautor und Dozent für Szenisches Schreiben, John von Düffel, in SWR2. Bei der Arbeit am Theater könne man aber seine Verunsicherung mit anderen teilen und vielleicht produktiv in ein neuen Stück verwandeln, so von Düffel. Fünf seiner ehemaligen Student*innen stellen ihre Stücke für das Theater Koblenz in einem Leserabend bei den Koblenzer Literaturtagen. vor. mehr...