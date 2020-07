Der Generalintendant des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe, Peter Spuhler, bleibt im Amt. Das hat der Verwaltungsrat des Theaters am Freitag, den 17. Juli beschlossen.

Politik gibt Rückendeckung: Peter Spuhler soll Intendant in Karlsruhe bleiben Der wegen seines Führungsstils in heftige Kritik geratene Intendant des Badischen Staatstheaters Karlsruhe Peter Spuhler, soll laut einer Verwaltungsratssitzung seinen Posten behalten, sagt SWR2 Kultur-Korrespondentin Marie-Dominique Wetzel, die bei der anschließenden Pressekonferenz zugegen war.

Die politischen Verantwortlichen seien der Meinung, dass man Spuhler insoweit vertrauen könne, dass er "sich ändere" und seine Aufgaben weiterhin ausführen könne. Trotzdem gebe es nun für seine Intendanz einige Auflagen: nämlich dass den Spartenleiter*innen mehr Verantwortung übertragen werden muss. Das soll Spuhler an seinem vielzitierten "Kontrollzwang" hindern und ihn zwingen mehr Macht abzugeben.

Teile der Belegschaft, die während der Sitzung vor dem Theater für die Absetzung Spuhlers demonstriert hatten, waren enttäuscht, sagt Wetzel. Sie wollten in Zukunft genau kontrollieren, ob sich die Dinge wirklich zum Besseren ändern würden.

Maßnahmenpaket des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat hat sich am 17. Juli außerdem auf ein Maßnahmenpaket geeinigt, mit dem das Vertrauen zwischen Spuhler und der Belegschaft des Staatstheaters wiederhergestellt werden soll. Unter anderem ist vorgesehen, Mitarbeiter regelmäßig zu den Arbeitsbedingungen zu befragen und einen Vertrauensanwalt einzusetzen.

Chronik des Konflikts am Badischen Staatstheater Karlsruhe

Professor für Theatermanagement: Angst regiert an vielen Theatern

„Auf der Bühne werden Gerechtigkeit, Teilhabe, Demokratie verhandelt – und hinter den Kulissen wird genau das nicht gelebt“, sagt Thomas Schmidt, Professor für Theatermanagement im SW2 Interview. An diesem Widerspruch zerreiße natürlich ein Theater.

Am 8. Juli entschuldigte sich Generalintendant Peter Spuhler bei einer Personalversammlung und versprach Änderungen, nachdem er mehr und mehr wegen seines Führungsstils in der Kritik geraten war. Viele Mitarbeiter bleiben davon jedoch unbeeindruckt.

Mitarbeiter*innen wenig beeindruckt von Spuhlers Entschuldigung

Entschuldigung von Intendant Spuhler – Mitarbeiter*innen am Staatstheater Karlsruhe wenig beeindruckt Der Karlsruher Generalintendant Peter Spuhler hat sich heute einer Personalversammlung in seinem Haus gestellt. Zuvor stand er wegen seines Führungsstils heftig in der Kritik. In einem Statement aus dem Haus hieß es: „Er sagte zu, dass es Veränderungen geben würde". Er habe „die Menschen, die sich durch sein Vorgehen verletzt fühlten", um Verzeihung gebeten. Viele Mitarbeiter*innen scheinen davon unbeeindruckt: „Das hatten wir alles schonmal, für mich waren da keine konstruktiven Lösungsansätze dabei", fasste ein Theatermitarbeiter gegenüber SWR2 den Tenor zusammen. Derweil kursieren auf Instagram anonym weiter schwere Anschuldigungen gegen Spuhler. Bis zur nächsten Verwaltungsratssitzung am 17. Juli wollen sich die Träger*innen des Staatstheaters, Stadt und Land, ausführlich mit dem Personalrat austauschen.

Die baden-württembergische Kunstministerin Theresia Bauer hat am 7. Juli zum Streit um den Karlsruher Generalintendanten Peter Spuhler Stellung bezogen und Transparenz und Aufklärung eingefordert. Die heftige Kritik habe sie überrascht, sagte Bauer zum Streit in SWR2.

Ministerin Theresia Bauer fordert Transparenz und Aufklärung

Ministerin Theresia Bauer fordert Transparenz und Aufklärung am Staatstheater Karlsruhe Die baden-württembergische Kunstministerin Theresia Bauer hat in SWR2 zum Streit um den Karlsruher Generalintendanten Peter Spuhler Stellung bezogen. Die heftige Kritik habe sie überrascht, sagte Bauer zum Streit um den Generalintendanten am Badischen Staatstheater.

„Klima der Angst“ am Badischen Staatstheater

Immer mehr Mitarbeiter*innen des Badischen Staatstheaters meldeten sich im Streit um den Führungsstil des Generalintendanten Peter Spuhler zu Wort, nachdem drei Operndramaturgen, die das Haus verlassen, öffentlich schwere Vorwürfe gegen Peter Spuhler erhoben hatten. Er verbreite ein „Klima der Angst“, würde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter terrorisieren und weit über ihre Belastungsgrenze hinausdrängen.