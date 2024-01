„Zugabe“ – Mario Adorf startet seine letzte Tournee

Es soll kein Abschied werden, die letzte Bühnentournee des 88-jährigen Schauspielers und Entertainers Mario Adorf, eher eine „Zugabe“. Für die Premiere in Stuttgart hat Mario Adorf tief in seiner Anekdotenkiste gekramt und präsentierte eine Mischung aus Lesung und Geschichtenabend gespickt mit allerlei Chansons und Episoden seines wechselvollen Lebens.

Mario Adorfs Abschiedstournee „Zugabe“ läuft noch bis zum 1. Juni an neun weiteren Spielorten in Deutschland. Die nächsten Vorstellungen sind am 17. Mai in Baden-Baden und am 18. Mai in Frankfurt. Alle Termine finden Sie hier.