"Salome" wird in Wiesbaden zum Wohlfühltheater

Christian Weise, Hausregisseur am Nationaltheater Mannheim, hat aus Schillers Schauspiel „Wilhelm Tell“ ein Open-Air-Musical gemacht. Der Schiller-Text bleibt weitgehend im Original stehen und beweist in den Kompositionen von Falk Effenberger erstaunliche Gassenhauer-Qualitäten. Die Schauspieler*innen steigen während der Aufführung immer wieder in den Teich vor der Seebühne und tragen Fischköpfe: die Guten, also die Schweizer Freiheitskämpfer, sind bunte Karpfen und die Bösen, die Handlanger des Landvogts Geßler, schwarze Welse. Wilhelm Tell ist in der Mannheimer Neu-Inszenierung ein knallharter, machohaften Held. Erstaunlich, denn Schiller beschreibt ihn als eher zögerlichen Mann. Die Musical-Version ist ein netter Sommerabend-Spaß, aber als Auftakt der Internationalen Schillertage nicht die glücklichste Wahl.