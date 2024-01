Komödie „How to date a feminist” von Samantha Ellis

Aber in einem furiosen Schluss nehmen die beiden Schauspieler noch einmal in atemberaubenden Tempo alle sechs Rollen ein und wirbeln deren unterschiedliche Vorstellungen von Liebe, Ehe und Gleichberechtigung durcheinander. Das Credo des Theaterabends: jeder muss seinen eigenen Weg finden und die Liebe ist das einzige, was uns, egal ob Mann oder Frau, retten kann - vor all den hoch geschraubten Ansprüchen, an uns selbst, an den Lebenspartner und an eine erfüllte Beziehung.

