Müssen Operndiven immer sterben?

Ensemble "by Proxy" spielt Opern-Flashmob in Freiburg

Am 6.7.2018 von Florian Rappaport



Die norwegisch-dänische Theatergruppe „by Proxy“ hat in den letzten fünf Wochen in Freiburg klassische Opernrollen hinterfragt und nach neuen Opern-Formaten gesucht. Ihre Ergebnisse zeigen die Künstler gerade mitten in der Stadt, insgesamt acht Performances. „Volksoper“ nennen sie es: Oper zum Zuhören, weitgehend kostenlos.