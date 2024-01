Verworren: „Tabu“ von Ferdinand von Schirach in Stuttgart

Von Karin Gramling



Einmal mehr will Erfolgsautor Ferdinand von Schirach fundamentale Fragen verhandeln, über Recht und Moral, ob der Staat foltern darf, um das Leben der Opfer zu retten. Nach dem Erfolg seines Theaterstücks „Terror“ bringt das Alte Schauspielhaus Stuttgart jetzt den Roman „Tabu“ auf die Bühne, der an den Fall des Kindsmörders Magnus Gäfgen anknüpft. Doch die Uraufführung in der Regie von Eva Hosemann scheitert an den zu groß gestellten Fragen, bleibt in ihrer Verworrenheit am Ende oberflächlich.