Nichts an diesen Kisten erinnert an das Russland des ausgehenden 19. Jahrhunderts, an die Zeit, in der Anton Tschechow seinen „Onkel Wanja“ schrieb. Der Hinweis auf den biologisch angebauten Tee ist also auch ein Hinweis von Regisseur Peter Carp an die Zuschauer. Die Konflikte, die Probleme dieser Figuren sind unsere Konflikte, sind unsere Probleme.Auf dem Bild: Rosa Thormeyer als Sonja und Margot Gödrös als Wanjas Mutter.

