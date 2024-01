Puppenspiel über Nazi-Propaganda in Theresienstadt

Regisseurin Annette Gleichmann setzt die Puppen immer dann ein, wenn Erinnerungen in Gerron wach werden – an den Großvater, an den Schützengraben im Ersten Weltkrieg (Bild), die frühen Ehejahre. „Puppen können manchmal mehr als Schauspieler“, so Gleichmann. „Puppen können fliegen, alles Mögliche machen, was Menschen nicht können. Und ich fand es in dem Punkt sehr reizvoll, weil es dabei immer um die Rückerinnerungen geht.“

