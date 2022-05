Ivana Sokola gewinnt mit „Pirsch“ den Autor*innen-Preis des Heidelberger Stückemarkts 2022

Sie vereint drei große Talente in sich: das Agieren vor der Kamera, das Synchronisieren anderer prominenter Schauspielerinnen – und das feinsinnige und variantenreiche Interpretieren von literarischen Texten für Hörbücher. Luise Helm zählt zu den beliebtesten Hörbuchstimmen – und sie synchronisiert seit vielen Jahren absolute Stars wie Scarlett Johansson, Megan Foxx, Emma Stone und Sienna Miller.

Die deutsche Stimme von Scarlett Johansson

In SWR2 berichtet Luise Helm, wie sie vor vielen Jahren als Synchronsprecherin gecastet wurde für Woody Allens Film „Matchpoint“. Schon damals sei sie so begeistert gewesen von Scarlett Johansson als Darstellerin, dass sie den Job unbedingt haben wollte und beim Probesprechen alles gegeben hat. Bis heute ist Luise Helm die deutsche Stimme der amerikanischen Erfolgsschauspielerin.

Routine vermeiden und sich einen frischen Zugang bewahren

Während die meisten Menschen, die professionell mit der Stimme arbeiten, sich früher oder später auf eine bestimmte Tätigkeit konzentrieren, ist es Luise Helm immer wichtig gewesen, eine Balance zwischen den Disziplinen zu finden. Wie sie in SWR2 erzählt, halte sie bewusst alle drei Leidenschaften konsequent am Leben und bewahre sich so einen frischen Zugang zu stets neuen Herausforderungen, sei es in der Schauspielerei, beim Synchronisieren oder der Interpretation von Romanen. Nur so könne sie Erfüllung und Freude im Beruf finden, berichtet sie - und einen Verschleiß sowie ein Abgleiten in eine unproduktive Routine verhindern.

Schon mit fünf Jahren im Synchronstudio

Die Liebe zur Schauspielerei und zur Literatur hatte die 1983 in Ost-Berlin geborene Luise Helm bereits als Kind im Elternhaus aufgesogen - der Vater ist Schauspieler und Synchronsprecher, die Mutter Buchhändlerin. Und so stand Luise Helm bereits mit fünf Jahren das erste Mal im Synchronstudio, damals noch in der DDR. Schon mit zehn Jahren hatte sie ihre erste Filmrolle - ihr Weg war vorgezeichnet, die Passion für das Hörbuch kam schließlich noch hinzu.

Satte 14 Stunden Literatur als Hörbuch

Bei Hörbuch Hamburg ist Luise Helms jüngstes Hörbuch erschienen - sie hat den Roman „Eine Frage der Chemie" von Bonnie Garmus eingelesen, auf CD und ungekürzt als Digitaler Download. Satte vierzehn Stunden Literatur, aufgenommen an acht Tagen im Tonstudio. Für Luise Helm eine Herausforderung, der sie sich immer wieder mit großer Entdeckerfreude stellt. Die Stimme als Kunst ist ihr Lebensinhalt.