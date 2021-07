Die schwedische Klangkünstlerin Hanna Hartman hat den Karl-Sczuka-Preis 2021 für ihr Hörstück „Fog Factory“ erhalten. „‚Fog Factory bietet in knapp elf Minuten ein Hörerlebnis, was wirklich wunderbar ist, was humorvoll ist, was intensiv ist und was einen auch nicht loslässt“, so der Jury-Vorsitzenden Olaf Nicolai in SWR2. mehr...