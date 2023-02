Das Theatertreffen in Berlin steht dieses Jahr im Zeichen von Veränderung. Der neue Intendant der Berliner Festspiele Matthias Pees kündigte zuletzt an, das wichtigste deutschsprachige Branchenfestival ordentlich umkrempeln zu wollen. Ob das Theatertreffen zukünftig in der bekannten Form stattfinden wird, ist völlig unklar. Deshalb wird sicherlich ein Hauch von Abschied kommenden Mai in Berlin in der Luft hängen.

An der diesjährigen Juryauswahl zeige sich die Rückkehr einer Lust am Theater selbst, meint SWR2-Theaterkritikerin Eva Marburg. Standen letztes Jahr noch brennende gesellschaftliche Themen im Zentrum, ist es dieses Jahr eine Feier der Theaterformen, eine Sehnsucht nach dem Bühnenerlebnis an sich, das in der Auswahl zum Ausdruck komme. „Theater ist besser als Netflix“, das scheint die Jury dieses Jahr als Botschaft transportieren zu wollen.