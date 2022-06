Bühnenperformance mit Triggerwarnung: „A divine Comedy“ bei der Ruhrtriennale

Ein ungewöhnliches Gastspiel in ungewöhnlichen Zeiten: Das MODERN MUSIC THEATER Kiew ist unterwegs in Deutschland und zeigt seine Inszenierung der Beethoven Oper „Fidelio“ in Heidelberg, weil des Kriegs wegen in der Ukraine keine Aufführungen mehr möglich sind. Seit Mai sind die 12 Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine mit vorläufiger Aufenthaltsgenehmigung unterwegs. Zuerst in Meiningen, am 9. Juni 2022 in Coburg und am Sonntag den 12.Juni 2022 in Heidelberg. Vor Ort wird mit deutschen Orchestern und Opernchören zusammen inszeniert und improvisiert. mehr...