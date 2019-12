Von Stuttgart aus auf die Welt schauen, das will Burkhard Kosminsiki. Der gebürtige Baden-Württemberger zog in die Welt hinaus und kehrte unter anderem über New York zurück in die Heimat. Nach Stationen in Berlin, Frankfurt und Mannheim leitet er nun in seiner zweiten Spielzeit das Staatstheater Stuttgart. Und auch dort sieht er sich mit seinem abwechslungsreichen Repertoire dem modernen Autorentheater und aktuellen politischen Fragen verpflichtet. mehr...