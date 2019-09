Sinkendes Vertrauen in die Politiker - und ein Wunsch nach starken Führungsfiguren. Ist die Demokratie in der Krise? Am Staatstheater Mainz hat der belgische Theatermacher Lucas de Man das Projekt „In search of democracy“ konzipiert, mit dem er den Zustand der Demokratie untersuchen will. Dazu hat er eine Informationsplattform im Internet aufgemacht, in der Forschungsergebnisse gesammelt werden. „In search of democracy“ sind hundert Minuten anregendes Bildungstheater. mehr...