51. Deutscher Kleinkunstpreis 2023

Mit: Anny Hartmann, Danger Dan, Nikita Miller, Carolin Kebekus, die Band Luksan Wunder, das Kabarett-Duo Jochen Malmsheimer und Frank Goosen

Moderation: Urban Priol

(Preisverleihung vom 26. Februar im Frankfurter Hof in Mainz)

Der Deutsche Kleinkunstpreis gilt als die wichtigste Auszeichnung in Sachen Kabarett und Kleinkunst. Seit 1972 wird er in verschiedenen Sparten vergeben: So an die Diplom-Volkswirtin mit scharfer Zunge Anny Hartmann, (Sparte Kabarett), an den Songpoeten Danger Dan (Chanson/Lied/Musik), an Nikita Miller, den klassischen Geschichtenerzähler in sehr modernem Gewand (Kleinkunst) und an die vermutlich allseits bekannte Carolin Kebekus (Stand-Up-Comedy), sowie an die Band "Luksan Wunder" (Förderpreis) und an das Kabarett-Duo "Tresenlesen" Jochen Malmsheimer und Frank Goosen (Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz).