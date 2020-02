Es ist das Theaterstück zur Affäre des Ex-FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache auf Ibiza: Das Akademie-Theater in Wien bringt von Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek das Stück „Schwarzwasser“ auf die Bühne. Mit dabei: die deutsche Schauspielerin Caroline Peters, die in die Rolle eines Gorillas schlüpft. Kein Enthüllungsstück sei „Schwarzwasser“, so Peters, sondern ein Drama, das von dem handle, was seit Ibiza in den Köpfen der Menschen passiert sei. Statt den Auftritt von Strache in der Villa einer vermeintlichen russischen Oligarchin nachzustellen, geht es Jelinek um Grundsätzliches. Sie verknüpft die Tagesaktualität mit Philosophie und antiken Dramen – und will zeigen, wie sich rechtspopulistische Positionen, einem Virus gleich, ausbreiten. mehr...