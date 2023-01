19. Politischer Aschermittwoch

Mit dabei: Alfons, Chin Meyer, Florian Schroeder, Simone Solga und Martin Sonneborn

Musik: Andrej Hermlin and his Swing Dance Band

Gastgeber: Arnulf Rating

(Aufzeichnung vom 22. Februar 2023 in Berlin aus dem Festsaal der Universität der Künste)

Einmal im Jahr zieht es unsere führenden Politiker außerhalb des Wahlkampfs zum Politischen Aschermittwoch in der Provinz. Es ist Tradition, dass das Volk dabei Bier zu sich nimmt, während die Politiker so tun, als würden sie dem Volk reinen Wein einschenken.

Während sich die Parteivertreter derart ins Hinterland entfernen, geht es beim 19. Politischen Aschermittwoch in der Hauptstadt zur Sache. Hier tritt niemand auf, weil er Stimmen bekommen will. Hier geht es darum, sich der Phrasendreschflegel der Politik zu erwehren mit einer geballten Ladung Satire. Und das wie seit Jahren mit auserlesenen Wortkünstlern, die sich extra zu diesem Anlass zusammentun.