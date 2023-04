Ulla Lohmann: Vulkanmenschen – Vom Leben mit Naturgewalten

Kawah Ijen, Indonesien – Im Innern des knapp 3000 Meter hohen Vulkans Ijen leuchtet der »Kawah Ijen«, ein blauer Kratersee mit einem tödlichen Cocktail aus Schwefel und Salzsäure. Gelber Dampf quillt aus der Erde und 200° C heißes, ätzendes Schwefelgas entweicht. Wenn der Schwefel erkaltet ist, schaufeln ihn Arbeiter ohne ausreichende Schutzausrüstung in Körbe und schleppen die bis zu 100 Kilo schwere Last aus dem Krater mit giftigen Gasen hinaus. Wenn der Schwefel mit dem Sauerstoff der Luft reagiert, entzündet er sich manchmal selbst.

Pressestelle © Ulla Lohmann/Knesebeck Verlag