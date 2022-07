Das berühmteste Weltflucht-Opus - "Tristan und Isolde" zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele

„Menschen auf der ganzen Welt und mit ganz unterschiedlichen kulturellen Backgrounds sind in ihrer Wagner-Leidenschaft vereint“, staunt Axel Brüggemann, dessen Film „Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt“ am 28. Oktober in die Kinos kommt. Auf seiner „dokumentarischen Reise durch die Welt der Wagnerianer“ traf Brüggemann Juden und Moslems, Metzger und Musiker, beobachtete Christian Thielemann beim Dirigieren und die Bayreuther Festspiel-Chefin Katharina Wagner beim Inszenieren. In SWR2 berichtet er, wie er sich als Regisseur und selbsternannter Wagnerianer einen kritischen Blick auf die Ikone Wagner bewahrt hat und sie auch immer mal wieder augenzwinkernd erdet. mehr...