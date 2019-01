Die Klosterkirche Maria Laach in der Eifel wurde in den 1930er Jahren im Bauhaus-Stil renoviert. Der Benediktiner und Bauhaus-Künstler Theodor Bogler entwarf dort sakrale wie auch alltägliche Dinge: Teekannen, Keramikkruzifixe, Lesepulte. Bogler gehörte 1919 in Weimar zu den Bauhaus-Studenten der ersten Stunde. Er wollte eigentlich Architektur studieren. Da aber die Architekturklasse noch nicht eingerichtet war, wechselte er zum Design. Auch das ist typisch Bauhaus: die strengen Grenzen zwischen Architektur, Design und Handwerk aufzulösen.



Im Bild: Die Keramikmanufaktur des Klosters Maria Laach ist ein besonderer Ausstellungsort für die Entwürfe und Keramiken von Theodor Bogler. Auch im Kloster selbst finden sich an vielen Stellen Bauhausmotive und -formen, hier zum Beispiel an der Decke der Werkhalle.