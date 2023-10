per Mail teilen

Für die Journalistin und Literaturkritikerin Anja Höfer heißt Kultur: bloß keine Berührungsängste haben: Alles - vom Niedrigsten bis zum Höchsten, von Trash-TV bis Kant – kann zum Weltverständnis beitragen. Sie hält sich bei ihrer Arbeit an Horaz: prodesse et delectare - nützen und erfreuen. Und bloß nicht langweilen!

Anja Höfer, Autorin, Moderatorin und Redakteurin, SWR2 Kulur SWR Anja Höfer

Anja Höfer war schon mit 10 eine leidenschaftliche Blattmacherin und gestaltete eigene Ausgaben des „Entenhausener Kuriers“ mit Neuigkeiten über die letzte Erfindung Daniel Düsentriebs und zu Rezepten von Oma Duck. Heute haben sich ihre Themen etwas verlagert, aber die Bandbreite bleibt: von Heavy Metal bis zum Kinderbuch interessiert sie so ziemlich alles, was auf dem weiten Feld der Kultur so blüht.

Schon während ihrer freien Mitarbeit bei der „führenden Heimatzeitung im Herzen Westfalens“, der „Glocke“, durfte sie sich die Kulturthemen rauspicken und konnte den Kaninchenzüchterverein aussparen. Später – während des Studiums der Germanistik und Philosophie in Heidelberg – schrieb sie Literaturkritiken für die Rhein-Neckar-Zeitung und Filmkritiken für Die Zeit. Durch das Volontariat beim SWR entdeckte sie ihre Liebe zum Radio, vor allem zum Kulturradio SWR2.

Dort ist sie – neben längeren Ausflügen zum Kulturfernsehen bei SWR und arte – seit über 20 Jahren als Autorin, Moderatorin und Redakteurin im Einsatz, vor allem für die Literaturredaktion und für die Sendungen der Aktuellen Kultur. Regelmäßig ist sie am Sonntagnachmittag im SWR2 Lesenswert Magazin mit aktuellen Buchkritiken und in SWR2 am Morgen mit der Kulturmedienschau und Beiträgen aus dem Kulturleben zu hören.