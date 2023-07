Jan Tussing arbeitet bei SWR2 moderiert am Abend „Kultur Aktuell“. Als Autor bespricht er Bücher, Filme und Ausstellungen.

Zum Radio kam Jan Tussing dank seiner unstillbaren Neugier für das Fremde. Mit seinem Politikstudium an der „London School of Economics“ und dem Studium der Arabischen Welt an der „School of Oriental and African Studies“ wollte er eigentlich eine internationale Karriere einschlagen und „in die Welt hinaus“. Aber nach einem relativ kurzen Intermezzo in der Entwicklungszusammenarbeit brachte ihn ein Glücksfall zum SWR nach Stuttgart. Er entdeckte die für ihn ganz neue, sehr leidenschaftliche Welt des Radios. Als Juniorkorrespondent in London, anschließend als Büroleiter der ARD Auslandsstudios in Rabat und Los Angeles, durfte er zehn Jahre lang über genau die Themen berichten, für die er am meisten brennt. Im lebenslustigen Kalifornien begeisterte er sich für Kino und Film. Er lernte an der Universität (UCLA) Drehbücher zu schreiben und eigene Filme zu drehen.

Seit zehn Jahren ist Jan Tussing wieder in Deutschland. Als gebürtiger Frankfurter, muttersprachlich in französisch und deutsch, ein Kind des „Multikulti“ durch und durch, entdeckte er für sich die „Reisen ins Innere“. Neben seiner Arbeit als Journalist und Moderator begeistert er sich mich immer mehr für das gemeinschaftliche Miteinander. Als Personal Coach, Medientrainer und inzwischen auch als Therapeut.