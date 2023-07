Sabine Mahr ist Hörfunkjournalistin in der SWR2 Landeskulturredaktion Mainz. Sie arbeitet als Reporterin, Redakteurin und Feature-Autorin, oft im Bereich Theater und Film.

Sabine Mahr, Autorin SWR2 und SWR Kultur Foto: Sabine Mahr

Plötzlich wird das Saallicht heruntergedimmt. Die hellen Lacher im Publikum gehen in leises Murmeln über. Gespannte Stille. Momente vor Premieren haben etwas Magisches: Bestenfalls entfaltet sich vor den Augen etwas, was einen weit über den Abend hinaus berührt. Über Kulturereignisse und die spannenden Menschen dahinter berichten zu können, ist ein großes Glück.

Ein Glück, das Sabine Mahr erst nach ihrem Studium der Amerikanistik und Lateinischen Philologie für sich entdeckt. Nach redaktioneller Mitarbeit beim ZDF beginnt sie 1998 als Hörfunkjournalistin in der SWR2 Landeskulturredaktion in Mainz. Seitdem arbeitet sie als Reporterin, Redakteurin und Feature-Autorin, oft im Bereich Theater und Film.

Sabine Mahr hat über Literaturverfilmungen promoviert und Kurse im Bereich Medien an Hochschulen in Mainz und Idstein gegeben. Außerdem war sie Visiting Journalist bei NPR in Houston/ Texas und Kulturbloggerin in Amsterdam. Dort hat sie die Bürgerinitiative „Pulse of Europe Nederland“ mitgegründet.

Auch privat sammelt Sabine Mahr gerne „magische Momente“ aus der aktuellen Kulturszene der Region und stellt sie unter „kultur.vor.ort“ auf Social Media vor.