Eine Erzählung exklusiv für die ARD Kulturprogramme

(Produktion: hr 2020)

Eine alte, weit zurückliegende Liebe, die irgendwie nicht ganz abgeschlossen scheint. Nach Jahren plötzlich die Einladung, Aufforderung in einem Brief, gemeinsam an die alten Orte zu reisen: Genua. Der Tumult, der dadurch in Kopf und Herz entsteht. Die Sehnsucht, die man insbesondere mit einem Ort verknüpft, das Unauslöschliche, Ewigwährende daran ...

Zsuzsa Bánk erzählt gefühlvoll und mit viel Italianità diese elegante, sommerliche Geschichte.

Die Kulturprogramme der ARD haben 40 Autor*innen gebeten, eine Erzählung zum Thema "Reisen" für das ARD Radiofestival zu schreiben.