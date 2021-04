Eine Erzählung exklusiv für die ARD Kulturprogramme

(Produktion: SWR 2020)

Yael Inokai ard-foto s2-intern/extern SWR / Ladina Bischof / Bundesamt für Kultur



Eines Tages sieht er ihn wieder. Er steht am Fenster und der andere geht vorbei, ein unscheinbarer, kleiner Mann, keiner, der einem sofort ins Auge fällt. Aber er kann ihn nicht vergessen. Nur seinen Namen hat er aus dem Gedächtnis gestrichen. "Den Anständigen" nennt er ihn, wenn er Jurek von ihm erzählt.

An einem Nachmittag spricht der Mann ihn an und will, dass er ihm verzeiht. Immerhin ist er anständig gewesen. Aber was heißt schon anständig, wenn der eine ein Gefangener ist und der andere nicht.

Yael Inokai wurde 2018 für ihren Roman "Mahlstrom" mit dem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnet.

Die Kulturprogramme der ARD haben 40 Autor*innen gebeten, eine Erzählung zum Thema "Reisen" für das ARD Radiofestival zu schreiben.