Review – Jazz-Neuerscheinungen

Mit Johannes Kloth

"File Under Jazz" - mit diesem Hinweis versehen einige Plattenlabels vorsichtshalber ihre Neuveröffentlichungen, damit es nicht zu Missverständnissen kommt in den Verkaufs-Regalen der CD-Geschäfte und in den Sparten der Streaming- und Download-Portale. Was dann dort tatsächlich alles unter "Jazz" einsortiert wird, ist natürlich immer noch extrem breit gefächert: nicht nur stilistisch, sondern auch qualitativ. Selbst für Fans kann es da schwer sein, sich zu orientieren. Immer freitags präsentierten deshalb die Autor*innen des ARD Radiofestivals die aktuell bemerkenswerten Neuerscheinungen des Jazz. Heute besprechen wir die Alben "Wu Hen" von Kamaal Williams, "The Avondale Addition" von Stirrup + 6 und "Y-Otis 2" von Otis Sandsjö.



Musikliste:



Otis Sandsjö / Petter Eldh:

Tremendoce/CD: Y-OTIS 2

Otis Sandsjö



Otis Sandsjö / Petter Eldh:

ity bity/CD: Y-OTIS 2

Otis Sandsjö



Nick Macri:

Insen for Yonsei/CD: The Avondale Additiont

Stirrup +6



Henry Williams / Greg Paul / Quinn Mason / Rick James:

One more time/CD: Wu Hen

Kamaal Williams



Henry Williams / Greg Paul / Quinn Mason / Rick James:

Pigalle/CD: Wu Hen

Kamaal Williams