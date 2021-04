Eine Erzählung exklusiv für die ARD Kulturprogramme

(Produktion: MDR 2020)

Wenzel Winterberg ist 99 Jahre alt und lebt in Berlin. Er liebt Geschichte, Mitteleuropa und die Eisenbahn. Gerade sitzt er in seinem Stammlokal Heidelberger Krug in Berlin-Kreuzberg, trinkt Bier und erinnert sich an eine Italienreise mit seiner verstorbenen Frau. Die Reise führte nach Triest. Mit einem alten Baedeker für Österreich-Ungarn von 1913 ...

Der reisende Schriftsteller und schreibende Reisende Jaroslav Rudiš dichtet seiner Hauptfigur aus seinem großen Roman "Winterbergs letzte Reise" eine weitere Etappe an. Melancholisch, suchend und dabei typisch humoresk.

Die Kulturprogramme der ARD haben 40 Autor*innen gebeten, eine Erzählung zum Thema "Reisen" für das ARD Radiofestival zu schreiben.