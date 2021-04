Eine Erzählung exklusiv für die ARD Kulturprogramme

(Produktion: MDR 2020)

In einem Ferienhaus wollen wir die glücklichste Zeit des Jahres verbringen. Ein Ort, auf dem ein gewisser Druck lastet. Dann reisen wir an und stellen fest, dass jeder von uns nicht nur seinen mehr oder weniger gut gepackten Koffer dabei hat, sondern noch viel schwereres Gepäck: die eigene Persönlichkeit.

Jackie Thomae lässt in ihrer Geschichte drei Leute ihre Ferien auf einem Hügel an der Costa Blanca miteinander verbringen. Die Fragen, die sich ihnen am Pool stellen, sind so groß wie die Hitze, während die Ferien mehr als jede andere Zeit beweisen, dass man auch zum Glücklich-Sein Talent braucht.

Die Kulturprogramme der ARD haben 40 Autor*innen gebeten, eine Erzählung zum Thema "Reisen" für das ARD Radiofestival zu schreiben.