Adele Neuhauser redet, wie ihr „die Gosch‘n" gewachsen ist - in ihrer Rolle als Wiener Tatort-Kommissarin Bibi Fellner, aber auch sonst.

Neuhauser ist als Tochter eines griechischen Vaters und einer österreichischen Mutter in Athen geboren. Mit 20 Jahren begann sie in Deutschland am Theater. Es folgten diverse Auftritte in TV-Serien und Fernsehfilmen, zuletzt in Heinrich Breloers ARD-Film „Brecht", in dem sie Brechts Frau Helene Weigel darstellte.

„Beim Spielen geht es nur um eines“, sagt die heute 60-Jährige, „die Rolle ernst zu nehmen, alles zu geben - und noch mehr."



Das Gespräch steht anschließend unter www.ardradiofestival.de zum Download zur Verfügung.