Woher kommt die Kunst, die in den Museen gezeigt wird? Welche Herkunftsgeschichte weisen Gemälde und Kunstobjekte auf? Meist gibt es dazu Expertisen. Doch es gibt zahlreiche Werke, deren Provenienz lückenhaft und fragwürdig ist. In solchen Fällen kann Kunst zu einem Krimi werden. Über einen großen Spürsinn in Kunstfragen verfügt die Juristin, Betriebswirtin und Kunsthistorikerin Lynn Rother. Seit dem vergangenen Herbst hat sie an der Leuphana Universität in Lüneburg die erste Professur für Provenienzforschung inne.