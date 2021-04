per Mail teilen

„Lievalleen" - „Mutterseelenallein" heißt ein Film, den der Schriftsteller Peter Wawerzinek über sein Leben gedreht hat.

Als Dreijähriger wurde er von seiner Mutter in einer Wohnung zurückgelassen, zusammen mit seiner zweijährigen Schwester. Mit diesem Verlassenwerden hat er immer wieder gekämpft, in seinen Büchern und in seinem Leben.

Im Ost-Berlin der 1980er-Jahre war Wawerzinek als Stegreifpoet unterwegs. Später hat er gegen seinen Alkoholismus angekämpft, davon erzählt er in „Schluckspecht". Mit den erfolgreichen Büchern der vergangenen Jahre scheint Wawerzinek sich freigeschrieben zu haben von der Last seiner Vergangenheit.

