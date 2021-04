Was gibt’s nicht alles für Tage inzwischen: Es gibt den Tag der Suizidprävention ebenso wie den Tag des Brotes. Wir haben eigentlich versucht, den Kirchenkalender zunehmend zu ersetzen durch dieses feine Geflecht von vielen Tagen, die so einen kleinen Imperativ mit sich bringen und natürlich auch für die Medien wichtig sind - dass man, wenn so ein Tag kommt, sich überlegt: ok, was können wir thematisch dazu bringen?“

Thomas Macho, Kulturwissenschaftler und Philosoph