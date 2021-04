Eine Erzählung exklusiv für die ARD Kulturprogramme

(Produktion: MDR 2020)

Clemens Meyer ard-foto s2-intern/extern MDR / Andreas Lander

Das Kind muss weichen. Der Braunkohle, dem Tagebau. Der Ort wird abgekauft und weggebaggert. Und das Kind muss mit den Eltern in die Stadt ziehen. Vom Grün ins Grau, von der hellen weiten Landschaft in enge Straßen zwischen Häuserzeilen. Dort trifft es auf seltsame Menschen, gerät an eine Gruppe Jugendlicher und Kinder mit befremdlichen Ritualen, taucht immer tiefer ein in ein dunkles Märchen, das doch erschreckend real ist.

Die Kulturprogramme der ARD haben 40 Autor*innen gebeten, eine Erzählung zum Thema "Reisen" für das ARD Radiofestival zu schreiben.