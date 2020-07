Adele Neuhauser ist als Tochter eines griechischen Vaters und einer österreichischen Mutter in Athen geboren. Mit 20 Jahren begann sie in Deutschland am Theater. Es folgten diverse Auftritte in TV-Serien und Fernsehfilmen. „Beim Spielen geht es nur um eines“, sagt die heute 60-Jährige, „die Rolle ernst zu nehmen, alles zu geben – und noch mehr.“ mehr...