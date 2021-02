per Mail teilen

Das ARD Radiofestival 2020 präsentierte einen Festival-Sommer voller Überraschungen: Vom 18. Juli bis 12. September gab es hochkarätige Klassikevents, Mitschnitte von renommierten europäischen Jazz-Festivals sowie 40 exklusive Erzählungen namhafter Autor*innen und hintergründige Gespräche mit spannenden Persönlichkeiten.



Damit setzten die ARD Kulturradios in Zeiten von Absagen, Kontaktbeschränkungen und Reisewarnungen auch ein Zeichen der Solidarität mit Kulturschaffenden, die von der Coronakrise besonders betroffen sind. Jeden Abend von 20 Uhr bis 24 Uhr mit Konzerten, Opern, Jazz, Gespräche, Lesungen und Kabarett.

ARD Radiofestival 2021 Das ARD Radiofestival findet dieses Jahr vom 26.06. bis zum 17.09. statt.

ARD Radiofestival. Konzert (Montag-Freitag und Sonntag, 20:04 Uhr)

Aus dem Reichtum der Rundfunkarchive waren in einem Beethoven-Schwerpunkt sämtliche Sinfonien und Konzerte in herausragenden Aufnahmen mit den Rundfunkorchestern der ARD zu hören.

Im August sendeten die Kulturradios der ARD ein Special zum hundertjährigen Jubiläum der Salzburger Festspiele: eine ganze Woche lang historische Mitschnitte, u. a. die legendäre Aufnahme mit Richard Strauss‘ „Rosenkavalier“ unter Leitung von Herbert von Karajan.

Ein europäischer Chorabend brachte die Landessprachen Europas zum Klingen: In allen Ländern des Kontinents gibt es vorzügliche Rundfunk- und Profichöre und entsprechend gute Aufnahmen. Auch dies ein Zeichen in der Corona-Krise, von der die Chöre besonders stark betroffen sind.

Live-Übertragungen gehörten dieses Jahr primär der Kammer- und Klaviermusik: Vor allem hier ist es möglich, im vorgeschriebenen Mindestabstand zu musizieren und, soweit erlaubt, mit einem kleinen Publikum vor Ort.

Außerdem auf dem Konzertprogramm: hochkarätige Sinfoniekonzerte, die im letzten halben Jahr vor der Pandemie stattfanden und von Radiosendern im In- und Ausland aufgezeichnet wurden – etwa Bruckners 2. Sinfonie mit dem Dirigenten Philippe Herreweghe und dem Orchestre de Champs-Elysées aus Ghent oder Beethovens 2. Klavierkonzert mit dem Pianisten Lang Lang, dem Royal Concertgebouw Orchestra und mit Paavo Järvi am Dirigentenpult.

ARD Radiofestival. Oper (Samstag, 20:04 Uhr)

Die Bayreuther Festspiele fanden dieses Jahr ausschließlich im Radio statt: mit einer herausragenden „Ring“-Produktion aus den zurückliegenden Jahren an vier aufeinanderfolgenden Tagen, beginnend mit „Das Rheingold“ am 25. Juli, dem traditionellen Eröffnungsdatum.

Zum Auftakt des ARD Radiofestivals am 18. Juli verführte Georges Bizets Oper „Carmen“ in einem Mitschnitt aus der Berliner Staatsoper Unter den Linden mit Anita Rachvelishvili in der Titelpartie unter der Leitung von Daniel Barenboim. Die Aufführung konnte noch im März über die Bühne gehen, allerdings ohne Publikum.

Auch das 100-jährige Bestehen der Salzburger Festspiele fand im Radiofestival statt mit einem historischen Rückblick auf ein Meisterwerk des Festivalgründers Richard Strauss und mit den beiden aktuellen Opernproduktionen mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart und Richard Strauss.

ARD Radiofestival. Gespräch (Montag-Freitag, 22:30 Uhr)

Beim Gespräch im ARD Radiofestival traten montags bis freitags Schauspieler*innen und Schriftsteller*innen, Musiker*innen und Mediziner*innen, Künstler*innen und Kabarettist*innen auf – ein intensiver Austausch mit Persönlichkeiten aus Kultur und Gesellschaft, die Spannendes zu erzählen haben.

Dabei waren u. a. die Schauspielerin Adele Neuhauser, die Autorin Kirsten Boie, der Jazzer und Fotograf Till Brönner, die Tagesschau-Ikone Dagmar Berghoff, der Comedian Tan Çağlar, die Schauspielerin Anna Thalbach und der Kulturtheoretiker Klaus Theweleit.

Die Gespräche stehen noch bis Juli 2021 als Audio online.

Alle Gespräche

ARD Radiofestival. Lesung (Montag-Freitag, 23:04 Uhr)

Die Corona-Krise trifft auch die Literatur und bringt das finanzielle Fundament vieler Autor*innen ins Wanken. Die ARD Kulturradios haben in einer gemeinsamen Aktion aller Sender Aufträge an 40 Schriftsteller*innen vergeben, für das ARD Radiofestival eine Erzählung zu schreiben.

Prominente Autor*innen wie Marcel Beyer, Doris Dörrie oder Jackie Thomae sind dabei, aber auch bislang weniger bekannte Schriftsteller*innen wie Cihan Acar, Yael Inokai oder Lisa Kreißler. Die fiktionalen Texte drehen sich sämtlich um das Reisen. Trips in ferne Länder sind ebenso möglich wie Zeitreisen oder Reisen durchs eigene Zimmer.

Die Lesungen stehen noch bis Juli 2021 als Audio online.

Alle Lesungen

ARD Radiofestival. Jazz (Montag-Freitag, 23:30 Uhr)

Die Jazz-Strecke am späten Abend widmete sich besonderen Höhepunkten des Genres – ob aus jüngster Zeit oder aus den Archiven. Schätze aus den Jazz-Archiven der ARD waren hier zu hören, darunter Gerry Mulligans letzter Europaauftritt bei den Leipziger Jazztagen und Sun Ras spektakulärer Auftritt mit seinem „Arkestra“ bei den Berliner Jazztagen 1970.

Ebenso präsentiert wurden Radio-Juwelen von Festivals mit Stars wie Pat Metheny, Carla Bley, Chick Corea und Billie Holiday. Zur Feier des 100. Geburtstags des Jazzgenies Charlie Parker gab es am 30. August ein vierstündiges Special. Und auch der Rundfunk als Produzent im Jazz kommt zu Gehör: So erobern Donny McCaslin und die hr-Bigband neues orchestrales Terrain.

ARD Radiofestival. Kabarett (Samstag, 23:04 Uhr)

Eine Stunde Kabarett bietet das ARD Radiofestival immer samstags. In diesem Jahr sind es u. a. die Programme der Preisträger*innen, die bei der Verleihung des internationalen Radio-Kabarettpreises „Salzburger Stier“ 2020 aufgezeichnet wurden. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ging der „Stier“ neue Wege, im Radio und im Netz.

So holte sich Gastgeber Martin Zingsheim die diesjährigen Preisträger*innen digital ins Studio: Sarah Bosetti aus Deutschland, Florian Scheuba aus Österreich und Renato Kaiser aus der Schweiz. Außerdem zu hören: ein „Geisterkonzert“ des Klavierkabarettisten Bodo Wartke, mitgeschnitten ohne Publikum im Kammermusiksaal des Deutschlandfunks.

Die meisten Kabarett-Sendungen stehen bis Juli 2021 als Audio online.

Zur Übersicht Kabarett

ARD Radiofestival. Hörbar – Musik grenzenlos (Sonntag, 23:04 Uhr)

Musik ohne Grenzen wird im ARD Radiofestival sonntags zu später Stunde an der „Hörbar“ serviert. Ob Globale Musik, Chanson, Folk, Jazz, Singer/Songwriter, Klassik oder Filmmusik – hier ist alles möglich, was gefällt und sich gut kombinieren lässt. Eine Stunde mit Zutaten aus aller Welt, die Genregrenzen überwindet und musikalisch scheinbar weit Auseinanderliegendes ganz nah zusammenrücken lässt.

Das ARD Radiofestival 2020 – überall, wo es Kulturradio gibt

Das ARD Radiofestival 2020 ist bundesweit bei den Kulturradios der ARD über UKW, DAB+, Kabel, Satellit und natürlich online zu hören.