Chor und Orchester der BBC leuchten in London die englische Chortradition in Mendelssohns Oratorium „Elias“ aus.



Mit seinem Oratorium "Elias" knüpfte Felix Mendelssohn-Bartholdy an die Tradition der biblischen Oratorien Händels an. Wie diese neigt auch das Chorwerk um den alttestamentarischen Propheten mit seinen dramatisch bewegten Szenen in Richtung Oper. Uraufgeführt wurde das Oratorium denn auch folgerichtig 1846 im englischen Birmingham. In einer Aufführung mit dem Chor und Orchester der BBC im Londoner Barbican unter der Leitung von Sakari Oramo wird an das Traditionsbewusstsein des anglophilen Mendelssohn-Bartholdy angeknüpft: ein prophetisches Zeichen zu Brexit-Zeiten. mehr...