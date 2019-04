Kunst Vor 500 Jahren starb das Universalgenie Leonardo da Vinci

Mehr Info

Kunstgeschichte

Zeichnend die Welt verstehen - Leonardo da Vincis Naturphilosophie

Matthias Kußmann

Auf über 6000 Blättern voller Zeichnungen und Notizen versuchte da Vinci Naturgesetzen auf die Spur zu kommen – und so zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Am 2. Mai jährt sich der Todestag des berühmten Künstlers, Ingenieurs und Philosophen zum 500sten Mal. Von Matthias Kußmann. (Produktion 2017)