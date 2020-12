Die Themen: Gebrannte Mandeln - wie vom Weihnachtsmarkt/"Brot für die Welt" startet in Speyer/Umfrage Weihnachtsschmuck/Vesperkirchen mal ganz anders/75 Jahre CARE/Religionswissenschaftler und Philosoph Klaus Heinrich gestorben/Heidelberger Gewaltambulanz/nstallation erinnert an Corona-Opfer/Rolle der Frauen in extremistischen Milieus – Gespräch mit Derya Sahan, Fachstelle Extremismusdistanzierung, LAG Mobile Jugendarbeit/Streetwork Baden-Württemberg e.V /Radio Maria: Erzkatholisches Megaphon mit Verschwörungshang/30 Jahre nach dem gewaltsamen Tod von Antonio Amadeu: Rechtextremismus in Deutschland – Gespräch mit Anetta Kahane, Vorsitzende der Stiftung/Kirchengemeinden, die Adventszeit und Corona/Standpunkt: Weihnachten in Corona-Zeiten: Bitte keine Sorglosigkeit!/ Leben in einer integrativen WG in Tübingen/"Garagenweihnacht" in Villingen-Schwennigen

Redaktion: Dimi Triantafillu mehr...