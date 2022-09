per Mail teilen

Interview mit dem Arbeitsrechtler Prof. Michael Fuhlrott +++ "Deindustrialisierung in Deutschland? Der Wellpappenhersteller Progroup leidet unter den hohen Energiepreisen" +++ "Vom Süchtigen zum unverzichtbaren Mitarbeiter - Langzeitarbeitsloser kämpft sich zurück ins Berufsleben"

Zurück zur Stechuhr? Arbeitszeiterfassung wird in Deutschland zur Pflicht.

Früh morgens den Laptop einschalten, am Nachmittag das Kind aus der Kita abholen und abends noch ein paar Mails beantworten: Flexibles Arbeiten wird immer beliebter, nicht nur bei den Beschäftigten, auch die Arbeitgeber ziehen seit Corona mehr oder weniger freiwillig mit. Vor wenigen Tagen aber hat das Bundesarbeitsgericht ein wegweisendes Urteil gefällt. Demnach müssen die Arbeitszeiten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern künftig genau erfasst werden müssen. Was genau bedeutet dieses Urteil für Beschäftigte und Arbeitgeber? Interview mit dem Arbeitsrechtler Prof. Michael Fuhlrott.

Weitere Themen der Sendung

Deindustrialisierung in Deutschland? Der Wellpappenhersteller Progroup leidet unter den hohen Energiepreisen. Reportage von Wolfgang Brauer

Vom Süchtigen zum unverzichtbaren Mitarbeiter - Langzeitarbeitsloser kämpft sich zurück ins Berufsleben. Ein Beitrag von Katharina Fortenbacher-Jahn.

Wie soll ich auf sexistische Bemerkungen reagieren? Antwort von Knigge-Expertin Carolin Lüdemann.

SWR1 Brief der Woche an Antje Haberl von der Ochsenbraterei auf dem Münchner Oktoberfest.

Die Wirtin hat in diesem Jahr einen Vegankoch ins Team geholt. Glosse von Anno Wilhelm.