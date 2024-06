Präsenzpflicht bei der Arbeit schlägt Beschäftigten auf die Gesundheit ++ Müllwerker in Stuttgart machen Sonderschichten während der EM ++ Brief der Woche an das Auswärtstrikot der National-Elf

"Zurück ins Büro? Nein, Danke!" - Wer zur Präsenzpflicht bei der Arbeit gezwungen wird, hat öfter gesundheitliche Probleme

Viele Firmen bieten ihren Beschäftigten an, von zu Hause aus zu arbeiten. Sie nehmen es sogar als Argument, um neue Fachkräfte für sich zu gewinnen, so das Ergebnis einer aktuellen Bertelsmann-Studie. Im Gegensatz dazu stehen Unternehmen, die am liebsten alle Mitarbeiter:innen verpflichten würden, wieder in Präsenz zu arbeiten. Zum Leidwesen der Beschäftigten: sie leiden häufig an Belastungs- und Erschöpfungssymptomen, wenn sie nicht mehr im Homeoffice arbeiten dürfen. Das hat die Langzeit-Studie zu Homeoffice der Uni Konstanz ergeben. Dazu eine Umfrage aus Mainz und ein Interview mit Florian Kunze, Professor für Organizational Behavior an der Universität in Konstanz.

Weitere Themen der Sendung:

Arbeiten im Dreischichtbetrieb: Müllwerker in Stuttgart im EM-Einsatz. Reportage von Wolfgang Brauer.

Raus aus dem Schuldienst? Antwort von Karriere-Coach Martin Wehrle.

SWR1 Brief der Woche an das pinkfarbene Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft

Erst verspottet, jetzt ausverkauft: das pink-lilafarbene Auswärtstrikot der deutschen Fußball-Nationalelf wird zum Kassenschlager für Hersteller Adidas. Glosse von Sabine Geipel.