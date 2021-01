Außerdem: Und er läuft doch – Skilift-Betreiber am Kaltenbronn haben ihren Lift trotz Corona in Betrieb ++ Wie Firmen in Rheinland-Pfalz mit dem Brexit umgehen

Früher reiste man, um Geschäftliches zu besprechen. Man ging auf Dienstreise! Den Ausdruck könnte man fast aus dem Wortschatz streichen, denn Dienstreisen gibt es in Corona-Zeiten kaum noch. Stattdessen tägliche Videokonferenzen, manche stundenlang, oft mehrmals am Tag. Das schlaucht! Deshalb hat sich ein neuer Ausdruck in unseren Wortschatz geschlichen: „Zoom-Fatigue“, oder Zoom-Müdigkeit. In Anlehnung an das häufig genutzte Video-Konferenz-Portal Zoom. Wie zeigt sich Zoom-Faigue, was löst sie aus und was kann man dagegen tun?

Interview mit Professorin Jutta Rump, Leiterin des Instituts für Beschäftigung und Emplyability in Ludwigshafen.

Weitere Themen der Sendung:

Und er läuft doch: Skilift-Betreiber am Kaltenbronn haben ihren Lift trotz Corona in Betrieb. Reportage von Sina Rosenkranz.

Wie Firmen in Rheinland-Pfalz mit dem Brexit umgehen. Reportage von Wolfgang Brauer.

SWR1 Arbeitsplatz Höreraktion: Frag den Karriere-Coach Martin Wehrle

Hörerin, die anonym bleiben möchte:

„Sind Leute mit 'Ellenbogenmentalität' wirklich erfolgreicher? Reicht es nicht, als eher introvertierte Person einfach mit Leistung zu überzeugen?“

Sophie aus Germersheim:

„Kann ich meinen Vorgesetzten auch – coronabedingt – nur per Email über meine Kündigung in Kenntnis setzen, wenn ich ihn schon längere Zeit nicht mehr persönlich erreiche?“

SWR1 Brief der Woche an Paul Ziemiak

Der CDU-Generalsekretär plant einen digitalen Parteitag mit viel Applaus. Glosse von Katharina Krüger.