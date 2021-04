Die Themen: Osterfeuer to go - ein Selbstversuch / Ein menschenleeres Gästehaus - Einrichtung hat seit einem Jahr keine Pilger mehr als Gäste empfangen / Osterfreuden sichtbar machen - biblischer Garten in Weingarten / Eine Stimme gegen Antiziganismus - Junge Sinti und Roma in den sozialen Medien / Endlich Frühling - Umfrage / Wie wirkt der Frühling auf die Psyche - Gespräch mit Prof Michael Deuschle, Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim/ Hostienbäcker in Existenznot / Hidden Codes: Rechtsextremismus in den sozialen Medien - Projekt der Anne Frank Ausstellung in Frankfurt / Jugend und Einsamkeit - Der Domchor im Lockdown / Katholische Kirche in der Coronapandemie und in der Krise - Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf / Urbi et Orbi in Rom / Das Thema Ostern in einer interreligiösen Grundschulklasse

Redaktion: Claudia Bathe