Wohnungskonzerne enteignen – Ist das rechtlich möglich?

Die Mehrheit war deutlich: 56 Prozent haben beim Volksentscheid "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" in Berlin mit Ja gestimmt. Jetzt liegt der Ball im Feld der Politik. Es geht darum, große Wohnungskonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen zu enteignen und die Wohnungen als Gemeineigentum demokratisch zu verwalten. Das Spekulieren mit Wohnungen und die Mietpreisexplosion soll so gestoppt werden, ist die Hoffnung der Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“. Aber ist eine solche Enteignung im großen Stil rechtlich überhaupt möglich? Und was ist der Unterschied zwischen Enteignen und Vergesellschaften, auf das es die Initiativ eigentlich abgesehen hat? Diesen Fragen geht der Radioreport Recht nach, im Gespräch mit Experten und einer Berliner Aktivistin.

