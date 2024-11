Die deutsche Wirtschaft ist auf Talfahrt und zunehmend geht die Angst um. Denn nicht nur VW in Wolfsburg will Jobs streichen, auch Ford in Köln, Bosch in Stuttgart und ThyssenKrupp im Ruhrgebiet. Angesichts dieser schwierigen Situation empfiehlt Philipp Eckstein die politischen Reihen zu schließen - zumindest seitens der Parteien der demokratischen Mitte.