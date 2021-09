Baggerfahrer Björn arbeitet in Ahrweiler fast rund um die Uhr ++Debatte über Impfanreize in Unternehmen

„Wir funktionieren noch“: Baggerfahrer in Ahrweiler arbeitet 15 Stunden täglich 100 bis 150 Lkws hat Björn Schulz beladen, wenn er in diesen Tagen spät abends nach Hause kommt. Er ist Baumaschinenführer und seit der Hochwasserkatastrophe an der Ahr fast rund um die Uhr im Einsatz. In den ersten Tagen als Feuerwehrmann, inzwischen fährt Björn Schulz Bagger auf einem Müllplatz an der Ehrenwallschen Klinik in Ahrweiler. Mit jedem Lkw, der hier weggeht, sagt er, werde die Gefahr für die Stadt und die Leute etwas kleiner. Reportage von Christina Nover

Weiter Themen der Sendung:

Arbeiten mit Maske und Abstand - trotz Impfung. Reportage aus Heilbronn von Wolfgang Brauer.

Nur noch geimpft zur Arbeit? Debatte über Anreize nimmt Fahrt auf. Interview mit Simon Reif, Gesundheitsexperte vom Mannheimer ZEW.

SWR1 Höreraktion: Frag den Arbeitsrechtler Michael Felser

Nicole aus Frankenthal: "Ich arbeite als Frühstückskraft in einem Hotel. Bei der Einstellung hat man mir versprochen, dass mein Gehalt im Laufe der Zeit erhöht wird. Nun habe ich durch Zufall erfahren, dass die KollegInnen, die nach mir eingestellt wurden, bei gleicher Arbeit und gleicher Stundenzahl von Anfang an mehr Gehalt bekommen haben. An meiner Leistung kann es nicht liegen, sonst hätte ich keinen festen Vertrag bekommen. Was kann ich tun?“

Brief der Woche an den Goldhasen.

Der Goldhase von Lindt wurde diese Woche vom Bundesgerichtshof unter Markenschutz gestellt. Glosse von Christoph Azone