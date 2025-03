Wie und warum wir als Europäer zuversichtlich bleiben können. Von Gabi Biesinger

Schwierige Weltlage – Wie und warum wir als Europäer zuversichtlich bleiben können – erklärt unsere Londoner Korrespondentin Gabi Biesinger in ihrem Zwischenruf.

In meinem Freundeskreis erzählen jetzt viele, dass sie unruhig schlafen, weil die Weltlage sie bekümmert. Und der Verfall der Sitten und Gewissheiten. Wie soll man Kindern erklären, dass sie in der Schule andere nicht erpressen, beschimpfen und demütigen sollen, wenn der mächtigste Mann der Welt das zum Prinzip seiner Politik erhoben hat. Und damit bei den ehemals Verbündeten Entsetzen auslöst. Aber in Europa hat sich die Schockstarre schnell gelöst und viele Länder sind "ins Handeln gekommen", wie man in einer Therapie wohl sagen würde. Hier auf meiner Brexit-Insel hockend war ich sehr überrascht, dass ausgerechnet unser etwas blasser britischer Premierminister Keir Starmer die Initiative ergriffen hat, um mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine Koalition der Willigen zusammenzutrommeln, die die Ukraine weiter unterstützt und die Sicherheit Europas garantieren soll. Aber-Milliarden werden eingesammelt und auch die deutsche Bundesregierung will in ungeahnter Weise in die europäische Verteidigung investieren. Auch wenn es natürlich ein Drama ist, dass das Geld in Wiederaufrüstung fließen muss statt z.B. in den Klimaschutz. Trotzdem: Ich spüre in Europa ein Gefühl des Zusammenrückens. In Großbritannien etwa unterstützen alle Parteien, auch die politischen Gegner, den Kurs des Premierministers. Und ich bin froh, dass wir mit unserer Brexit-Insel wieder an die europäischen Partner andocken. Wenn der jahrzehntelange Beschützer einen unvermittelt im Stich lässt, finden sich Andere zu neuer Stärke zusammen. Die Menschen in der Ukraine wachsen seit über drei Jahren im Hagel der russischen Angriffe jeden Tag über sich hinaus. Diesen Geist braucht jetzt auch die Koalition der Willigen. Das ist vielleicht nur ein Funke Optimismus, aber er ist wertvoll. Und wertvoll ist es auch, die Weltlage zeitweise auszuknipsen und neue Kraft zu schöpfen. Damit man sich eine zuversichtliche Grundhaltung bewahren kann, um das alles zu überstehen.