Die Themen: Sturmglocke zurück auf den Kirchturm/Jüdisch-muslimische Kulturtage in Heidelberg/Luther-Ausstellung in Worms eröffnet/100 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und Deutschland/200 Jahre Evangelische Kirche in Baden/Die Initiative „Wir müssen reden!“ - Missbrauchsopfer im Bistum Trier/Terror, Attentate,Unsicherheit – Was macht die Angst mit uns?/Nachhaltige Geldanlagen in der Wirtschaft/Neues EKD-Papier zum nachhaltigen Finanzsystem - Kriterien für ethisch vertretbare Anlagen/Café-Kanne kümmert sich um Arme in Kehl/Die Bundeswehr ist weg - Ortskräfte in Afghanistan verunsichert/Standpunkt: Afghanische Ortskräfte - Die Bundesregierung zieht sich schäbig aus der Affäre/Erste LGBT-Senioren-WG in Frankreich/75 Jahre Bikini

