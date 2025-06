Wie der Kaltstart im Job gelingen kann

Der Streit um den Bildungsurlaub in Zeiten des Fachkräftemangels ++ Welchen Mehrwert hat Bildungsurlaub für Beschäftigte und auch für Arbeitgeber? Fragen an Dr. Iris Pfeiffer, Forschungsinstitut Betriebliche Bildung f-bb ++ Inklusion im Weinberg: Besuch beim einzigen Weingut des DRK in Bernkastel-Kues ++ Frag den Arbeitsrechtler Michael Felser: Muss ich Mehrarbeit von meiner Kollegin übernehmen?