Wenn Arbeit zur Sucht wird – Massenphänomen Workaholismus

"Immer erreichbar, ständig unter Strom - Wenn Arbeiten zur Sucht wird" - Interview mit dem Arbeitspsychologen Stefan Poppelreuter, der sich seit Jahrzehnten mit Workaholics beschäftigt. Wer nur mit schlechtem Gewissen aufhören kann zu arbeiten, sich ständig noch mehr Aufgaben aufhalst und auch in der Freizeit nur schwer abschalten kann, ist möglicherweise arbeitssüchtig. Ein Phänomen, das ziemlich weit verbreitet ist, laut Studien ist jeder zehnte Beschäftigte in Deutschland davon betroffen. Der Arbeitspsychologe Stefan Poppelreuter beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Workaholics. Wann wird aus Engagement für den Job suchthaftes Arbeiten? Wie kommt man raus aus der Spirale?Fragen an Stefan Poppelreuter. Weitere Themen der Sendung: "Hundetraining für Post-Beschäftigte - Keine Angst vor Rex und Co". Maxim Flößer hat ein solches Training in Göppingen für SWR1 Arbeitsplatz besucht.

"Besseres Klima, mehr Lebensqualität - Junges Unternehmen aus Neustadt setzt auf mobile Kleingärten". Reportage von Wolfgang Brauer.

"Permanenter Leistungsdruck durch männliche Kollegen", "Unzufrieden mit der Einarbeitung". Antworten von Karriere-Coach Martin Wehrle. SWR1 Brief der Woche an FDP-Chef Christian Lindner. 26 Landes- und Kommunalpolitiker der FDP haben in einem Brandbrief einen Ausstieg aus der Ampel-Koalition ins Spiel gebracht. Glosse von Christoph Azone.